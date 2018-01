«Ψήνεται» ανταλλαγή Γκρίφιν μεταξύ Κλίπερς και Πίστονς! (pic)

Mία μετακίνηση που θα προκαλέσει αίσθηση, ετοιμάζεται στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι Κλίπερς μπήκαν σε συζητήσεις με τους Πίστονς για την ανταλλαγή του Μπλέικ Γκρίφιν.

Σκεφτείτε τι δίδυμο θα δημιουργηθεί στο Ντιτρόιτ αν γίνει αυτή η μετακόμιση, αφού εκεί ήδη υπάρχει ο Αντρέ Ντράμοντ! Φέτος ο εντυπωσιακός dunker του συλλόγου του Λος Άντζελες έχει 22.9 πόντους και 7.6 ριμπάουντ ανά ματς.

The Clippers and Pistons are engaged in serious talks on a deal centered on All-Star forward Blake Griffin, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Ιανουαρίου 2018