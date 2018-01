Ο Ντουέιν Κέισι προπονητής της Team LeBron! (pic)

Για πρώτη φορά, οι Ράπτορς θα δουν προπονητή τους σε πάγκο του All-Star Game!

Ο Ντουέιν Κέισι στις 9 σεζόν του στο ΝΒΑ, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο «τιμόνι» ομάδας στη λαμπερή διοργάνωση!

Ο κόουτς του Τορόντο θα αναλάβει την ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες και θα την καθοδηγήσει κόντρα σε αυτη του Στεφ Κάρι.

Coach Dwane Casey of the @Raptors and his staff will coach #TeamLeBron in the 2018 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/S72naM24Ls

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 29 Ιανουαρίου 2018