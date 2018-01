Διαλέγει τον βασικό του ο ΛεΜπρόν, καλωσόρισε Τζορτζ! (pic)

Ο τραυματισμός του Κάζινς δημιουργεί κενό στους starters της Team LeBron για το Αll Star Game και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε μέσω twitter πως ετοιμάζεται να διαλέξει ποιον θα ξεκινήσει βασικό στη θέση του.

Ο «Βασιλιάς» δεν ξέχασε να καλωσορίσει τον Πολ Τζορτζ στην ομάδα του, ένα ζευγάρι που μας έχει χαρίσει φοβερούς τελικούς Ανατολής (Χιτ-Πέισερς) το 2014.

Δείτε την ανάρτηση του LBJ

I do get to pick who starts on my #TeamLeBron team since I had an injury on my team correct?!?! By the @Yg_Trece happy to have u bro!!

— LeBron James (@KingJames) 28 Ιανουαρίου 2018