.Τα triple double αποτελούν πλέον καθημερινότητα για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, κάτι που έδειξε και κόντρα στους Πίστονς. Ο ηγέτης των Θάντερ τελείωσε το ματς με 31 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ, κάτι που ήταν αρκετό για να... εκτελέσει το Ντιτροίτ.

Απολαύστε το show του «Westbeast»

— NBA (@NBA) 28 Ιανουαρίου 2018