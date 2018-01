Όπως έγινε γνωστό, αυτός που θα τον αντικαταστήσει στην ομάδα του Λεμπρόν είναι ο Πολ Τζορτζ των Θάντερ.

Φέτο, ο Τζορτζ έχει μέσο όρο 21 πόντους/ ματς, 5.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2.17 κλεψίματα, ενώ έχει στο τρίποντο ποσοστό 42.6%.

Αυτή θα είναι η 5η φορά που παίρνει μέρος σε All Star κι η τρίτη σερί.

Paul George is officially on the 2018 All-Star roster, as he replaces the injured DeMarcus Cousins. pic.twitter.com/lLUGBPNRx9

— Yahoo Sports (@YahooSports) 28 Ιανουαρίου 2018