Τρομακτικός τραυματισμός για Ρόμπερσον (vid)

Συνεχίζεται η κατάρα των τραυματισμών φέτος στο ΝΒΑ.

Τελευταίο «θύμα» ο Αντρέ Ρόμπερσον ο οποίος τη στιγμή που σηκώθηκε για το άλει ουπ κάρφωμα από την πάσα του Ουέστμπρουκ κόλλησε στο παρκέ και είχε άσχημη πτώση.

Όπως έχει γίνει γνωστό έχει υποστεί ρήξη στην αριστερή επιγονατίδα και το μόνο που απομένει είναι να γίνει γνωστό το πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης. Πάντως, το διάστημα αυτό δυστυχώ δεν θα είναι μικρό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Andre Roberson’s injury does not look good. A bad week for NBA injuries pic.twitter.com/6eii8N1HKn

— Eric Rosenthal (@ericsports) January 28, 2018