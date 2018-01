Έφτασε τους 25.000 πόντους ο Καρμέλο Άντονι! (pic & vid)

Ο Καρμέλο Άντονι έγινε ο 21ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σπάει το φράγμα των 25.000 πόντων. Αυτή τη στιγμή, από τους εν ενεργεία παίκτες που έχουν παραπάνω πόντους απ' αυτόν είναι οι Νοβίτσκι και Λεμπρόν.

Ο Άντονι πέτυχε αυτό το επίτευγμα στα 33 του χρόνια παίζοντας από το 2003. Έχει αγωνιστεί σε Νάγκετς και Νικς και τώρα στην Οκλαχόμα με τους Ουέστμπρουκ και Τζορτζ ονειρεύεται το πρωτάθλημα. Βέβαια, θέλει πολλή δουλειά για να χτυπήσει» την παρέα του Κάρι.

Ο «βασιλιάς», πάντως, τον συνεχάρη γράφοντας στο λογαριασμό του στο twitter: «Συγχαρητήρια αδερφέ μου».

With this free throw, Carmelo Anthony reaches 25,000 points for his career! #ThunderUp pic.twitter.com/yqMAngCUIo

— NBA (@NBA) January 27, 2018