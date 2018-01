Ο Βιν Μπέικερ στο επιτελείο των Μπακς! (pics)

Ο Τζο Πράντι είναι κι επίσημα πρώτος προπονητής των Μπακς, μέχρι το τέλος της σεζόν, κάτι για το οποίο είχε προϊδεάσει ο GM Τζον Χορστ.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer και τέσσερις φορές All-Star, Βινς Μπέικερ, ο οποίο αφήνει τη θέση του αναλυτή στην τηλεόραση.

Στο προπονητικό επιτελείο επίσης θα βρίσκονται και οι Γκρεγκ Φόστερ, Σον Σουίνι και Στέισι Όγκμον

"We believe that Joe is the right person to lead our team and help us achieve our goals." - GM Jon Horsthttps://t.co/RVN1ctH0YE

