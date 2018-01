Οι Πέλικαν σε ένα πολύ ωραίο και συγκλονιστικό παιχνίδι, επικράτησαν των Ρόκετς με 115-113, όμως δεν μπόρεσαν να χαρούν όπως θα ήθελαν αυτή τη νίκη λόγω του σοβαρού όπως φαίνεται τραυματισμού του ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο άσος των Πέλικανς, τραυματίστηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης και οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για σοβαρή ζημιά στην αχίλλειο πτέρνα. Μέχρι τον τραυματισμό του, ο Κάζινς, είχε σημειώσει 15 πόντους, ενώ είχε πετύχει triple - double με τα 13 ριμπάουντ και τις 11 ασίστ που είχε πάρει.

.@matt_winer, @daldridgetnt and @realgranthill33 react to a potential DeMarcus Cousins injury at the end of the Pelicans-Rockets game. #CrunchTime pic.twitter.com/g7B0PzvajZ

— NBA TV (@NBATV) 27 Ιανουαρίου 2018