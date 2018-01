Ο Κουζμίνσκας αποθέωσε Πορζίνγκις για το All Star! (pic)

Τους δυο τους του συνδέει μια βαθιά φιλία και αυτό είναι γνωστό.

Ο λόγος για τον Κουζμίνσκας και τον Πορζίνγκις, που ήταν συμπαίκτες στους Νικς, πριν ο πρώτος μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Λιθουανός άσος, αφού αστειεύτηκε με τις 4 δικές του ψήφους, μετά την ανακοίνωση των τελικών ομάδων του All Star έστειλε τις ευχές του στον καλό του φίλο.

«Αν και δέχτηκε πολλές ψήφους από τους φαν (4!), ένας τύπος από την παρακάτω φώτο θα παίξει στο All Star. Συγχαρητήρια Κρίσταπς Πορζίνγκις. Πρώτο από τα πολλά».

Even I've received a lot of fan votes too(4!), but only 1 guy from this picture is going to play in @NBA #allstar weekend. Congrats braliukas @kporzee . 1st game of many. pic.twitter.com/DQqdnZ7X9y

— Mindaugas Kuzminskas (@MKuzminskas) 25 Ιανουαρίου 2018