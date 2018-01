Ζήτησε συγγνώμη ο Ντουράντ από τον διαιτητή που τον απέβαλε (pic)

Έξαλλος έγινε ο Κέβιν Ντουράντ με την αποβολή του στον αγώνα με τους Νικς, και καταφέρθηκε εναντίον του διαιτητή, Τζέιμς Ουίλιαμς.

Ο «πολεμιστής», που φιγουράρει πρώτος στη λίστα με τις περισσότερες αποβολές φέτος στο ΝΒΑ, αφού εξέφρασε τον εκνευρισμό του, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για την αντίδρασή του.

«Είδα κάποιες φάσεις από τον αγώνα, μαζί και αυτές που πήρα τις τεχνικές, και μπορώ να πω πως φέρθηκα ηλίθια. Ήμουν βλάκας. Το φάουλ στο τέλος δεν ήταν φάουλ. Δεν έπρεπε να ξεσπάσω στην μπάλα, με τον τρόπο που το έκανα. Θα αποδεχθώ ό,τι και αν αποφασίσει η λίγκα. Μακάρι να μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη από τον Τζέιμς, δεν ήταν στον χαρακτήρα μου αυτό που έκανα», ήταν τα λόγια του Ντουράντ.

Η Ένωση Διαιτητών του ΝΒΑ έκανε αποδεκτή την απολογία του παίκτη, ενώ θα συναντηθεί τον επόμενο μήνα με την Ένωση Παικτών, κατά τη διάρκεια του All-Star Weekend, για να συζητήσουν και να λύσουν τις διαφορές τους.

Apology accepted. This is the kind of common ground we hope to achieve when the NBRA meets with @TheNBPA next month: https://t.co/gyuNZ53u9f

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) 25 Ιανουαρίου 2018