Είναι 33 και συνεχίζει να εκπλήσσει στο ΝΒΑ με όσα κάνει.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που πρόσφατα έφτασε τους 30.000 πόντους στο κορυφαίος πρωτάθλημα του κόσμου, προπονείται διαρκώς και δεν αλλάζει τη ρουτίνα του.

Το ΝΒΑ δημοσίευσε ένα βίντεο από τη σκληρή προπόνηση που «ρίχνει» ο «Βασιλιάς», για να διατηρείται αψεγάδιαστος.

LeBron goes through his workout routine ahead of practice! #CavsAllAccess pic.twitter.com/WgvLWCewad

— NBA (@NBA) 25 Ιανουαρίου 2018