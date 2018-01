Μια πολύ δύσκολη και σημαντική νίκη πήραν οι Κινγκς των Κουφού, Παπαγιάννη στην έδρα των Χιτ, επικρατώντας με 89-88 με ένα κάρφωμα του Φοξ 3" πριν το τέλος!

Ο Κώστας Κουφός, αγωνίστηκε για 19 λεπτά και κατάφερε να σημειώσει 6 πόντους (3/4 δ.), ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ κι έδωσε 1 ασίστ. Αντίθετα, ο Γιώργος Παπαγιάννης, έμεινε καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης στον πάγκο. Πρώτος σκόρερ για τους Κινγκς, ήταν ο Χιλντ με 24 πόντους, έχοντας πίσω του τον λυτρωτή Φοξ με 14.

Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ντράγκιτς που σημείωσε 23 πόντους, όπως και ο Έλινγκτον με 20 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-19, 47-47, 72-71, 88-89

De'Aaron Fox put the @SacramentoKings ahead in the final seconds to beat the @MiamiHEAT 89-88! #NBARooks

Buddy Hield: 24 PTS, 5 REB, 4 3PM

De'Aaron Fox: 14 PTS, 4 AST#SacramentoProud pic.twitter.com/coJAyAgMLm

— NBA (@NBA) 26 Ιανουαρίου 2018