To show του Ίρβινγκ που.. σκότωσε τους Κλίπερς! (vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Κάιρι Ίρβινγκ με τη φανέλα των Σέλτικς. Ο ηγέτης της Βοστώνης... εκτέλεσε και τους Κλίπερς με την γεμάτη εμφάνιση του, αφού είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Uncle Drew έχει βαλθεί να οδηγήσει τους Κέλτες στην πρώτη θέση της Ανατολής και πλεονέκτημα έδρας ως τον τελικό του ΝΒΑ.

Απολαύστε το show του με τους Κλίπερς

Kyrie Irving put up 20 PTS, 8 REB, 7 AST to give the @celtics the road win over the @LAClippers!

— NBA (@NBA) 25 Ιανουαρίου 2018