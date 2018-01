Κάνει... θραύση στις αποβολές ο Ντουράντ! (pic)

Πολλά νεύρα έχει ο Κέβιν Ντουράντ κατά τη διάρκεια των ματς των Ουόριορς φέτος.

Ο ΚD δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τους διαιτητές του ΝΒΑ, κάτι που τον τοποθετεί στην πρώτη θέση μιας λίστας που δεν θα ήθελε να ήταν.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς συμπλήρωσε 4 αποβολές φέτος στην αναμέτρηση με τους Νικς, ενώ τα 10 προηγούμενα χρόνια είχε αποβληθεί μόλις μια φορά.

Kevin Durant leads the NBA with four ejections this season; he was ejected once during his first 10 NBA seasons combined.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Ιανουαρίου 2018