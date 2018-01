Τόμπσον: «Αν δεν με επιλέξει ο Κάρι θα ζητήσω ανταλλαγή» (vid)

Ο γκαρντ/φόργουορντ των Ουόριορς ρωτήθηκε για την επιλογή του στο All Star Game και ο Κλέι Τόμπσον δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί.

«Είμαι χαρούμενος φυσικά. Απλά ελπίζω να με επιλέξει στην ομάδα του ο Στεφ γιατί διαφορετικά θα ζητήσω ανταλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Klay Thompson jokes that he will "request a trade" if Steph Curry doesn't get him at the All-Star game and then says he wishes last pick was publicized because it would be "hilarious" making fun of them pic.twitter.com/uf5Da9RrIZ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 24 Ιανουαρίου 2018