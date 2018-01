Αποθέωση για... Βασιλιά από τους φίλους των Σπερς (vids)

Τι και αν είναι μεγάλος αντίπαλος; Οι φίλοι των Σπερς τίμησαν όπως του άξιζε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, όταν αυτός μπροστά στον Γκριν πέτυχε το καλάθι που τον έκανε να φτάσει τους 30.000. Την στιγμή του καλαθιού ο Βασιλιάς γνώρισε την αποθέωση από όλο το γήπεδο, με συμπαίκτες και αντιπάλους να σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν, με πρώτο και καλύτερο τον Γκρεγκ Πόποβιτς, τεχνικό των σπιρουνιών. Στα βίντεο που ακολουθούν, δείτε το καλάθι με το οποίο ο ΛεΜπρόν έγραψε ιστορία, αλλά και τα όσα ακολούθησαν.

Records are made to be broken. #StriveForGreatness | 30K ... and counting pic.twitter.com/ZWX8rnFfvg

The basket to lift #LeBronJames into a club of ONE, becoming the first player to 30,000 points, 7,000 rebounds, and 7,000 assists!#ThisIsWhyWePlay #PhantomCam pic.twitter.com/xT7GvJplHV

— NBA (@NBA) January 24, 2018