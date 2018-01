'Εγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν (vid & pics)

Το ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ είναι δεδομένο. Το σίγουρο πάντως είναι πως πλέον ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν πετύχει πάνω από 30.000 πόντους στην καριέρα του. Μια μαγική καριέρα που συνεχίζεται και είναι δεδομένο πως θα σπάσει πολλά ρεκόρ ακόμα.

Ο... Βασιλιάς μπήκε σε αυτό το κλειστό κλαμπ όπου υπάρχουν οι Τζαμπάρ, Μαλόουν, Μπράιαντ, Τσάμπερλεϊν, Τζόρνταν και Ντιρκ Νοβίτσκι κόντρα στους Σπερς στο Σαν Αντόνιο με τον Πόποβιτς να σπεύδει να τον αγκαλιάσει την στιγμή που πέτυχε το καλάθι που έγραψε ιστορία.

30,000 POINTS! @TweetQTV takes us through @KingJames ' incredible conquest #StriveForGreatness pic.twitter.com/4et3UeR9Kd

Welcome to the 30,000 Career Points Club, @KingJames ! pic.twitter.com/IXGB50A11s

— NBA TV (@NBATV) January 24, 2018