Υποψήφιος για Όσκαρ ο... περήφανος Κόμπι Μπράιαντ! (pics)

Η επιτροπή για τα βραβεία Όσκαρ ανακοίνωσε την Τρίτη (23/1) τις υποψηφιότητες εν όψει της 90ης απονομής που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου στο Λος Άντζελες, με τον Κόμπι Μπράιαντ να διεκδικεί το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.

Φυσικά πρόκειται για το «Dear Basketball» με το οποίο ανακοίνωσε -ουσιαστικά- την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Γκλεν Κέιν έδωσε... μορφή στο κείμενο του Κόμπι με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να διεκδικεί ένα χρυσό αγαλματίδιο!

Ο ίδιος ο Μπράιαντ έμεινε έκπληκτος από τα αποτελέσματα των υποψηφιοτήτων, γράφοντας στο twitter:

«Τι; Αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία! Σημαίνει πάρα πολλά που η Ακαδημία το συμπεριέλαβε στις υποψηφιότητες. Και αυτό χάρη στον Γκλεν Κέιν, ο οποίος πήγε το ποίημα μου σε αυτό το επίπεδο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εκεί».

— Kobe Bryant (@kobebryant) 23 Ιανουαρίου 2018