Μετά τον Τζαμπάρ, ο... Κάζινς! (pic)

Ο σταρ των Πέλικανς τελείωσε το ματς με 44 πόντους, 24 ριμπάουντ και 10 ασίστ και ήταν ο πρώτος παίκτης με ανάλογα νούμερα ύστερα από 46 χρόνια!!

Ο τελευταίος που είχε τουλάχιστον 40 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα ματς ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ σε παιχνίδι μεταξύ Μπακς-Σανς τον Φεβρουάριο του 1972!

DeMarcus Cousins tallied 44 PTS, 24 REBS & 10 ASTS in the @PelicansNBA win tonight.

The last player in @NBAHistory to put up at least 40 PTS/20 REBS/10 ASTS in a game was Kareem Abdul-Jabbar on 2/26/1972 (44 PTS, 20 REBS, 11 ASTS). pic.twitter.com/cLM9FG2QYR

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Ιανουαρίου 2018