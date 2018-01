Όταν ο Κόμπι σκόραρε 81 πόντους! (vids)

«MVP, MVP, MVP»!

Αυτό ηχούσε στο «Staples Center» από 18.997 θεατές, στις 22 Ιανουαρίου το 2006, στο ματς των Λέικερς με τους Ράπτορς, για τη regular season.

Αιτία; Η μεγάλη κι εκρηκτική εμφάνιση του Κόμπι Μπράιαντ!

Ο «Black Mamba», μέχρι να τον αποσύρει ο Φιλ Τζάκσον στον πάγκο, μέτρησε 81 πόντους, αφήν οντας έκπληκτο το κοινό, αλλά και απειλώντας την κορυφαία επιθετική επίδοση του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (100π.)!

Ο 27χρονος τότε γκαρντ οδήγησε την ομάδα του Λος Άντζελες στη νίκη (122-104), έχοντας 21/33 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 18/20 βολές. Μάλιστα, πρόσθεσε στη στατιστική του 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 3 λάθη.

Ο Κόμπι άρχισε να... ζεσταίνεται κόντρα στην ομάδα του Τορόντο μετρώντας 14 πόντους στην 1η περίοδο και 12 στη 2η. Έπειτα, επέστρεψε πιο... καυτός από την ανάπαυλα: 27 πόντοι στην 3η περίοδο και 28 στην 4η!

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κόμπι, που είχε δείξει τις διαθέσεις του δύο ημέρες νωρίτερα με 62 πόντους κόντρα στους Μάβερικς (112-90), ανέφερε:

«Ούτε στα όνειρά μου δεν περίμενα να πετύχω κάτι τέτοιο! Απλώς έγινε... Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Δεν το είχα βάλει ως στόχο, απλώς ήθελα τη νίκη. Ήμουν αποφασισμένος γι’ αυτήν και τελικά συνέβη κάτι ξεχωριστό. Αν έλεγα ότι συνειδητοποίησα τι έκανα, θα ήμουν ψεύτης! Το να δώσω ένα τέτοιο θέαμα στους φίλους των Λέικερς είναι κάτι ξεχωριστό για μένα! Μεγάλωσα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους και τώρα με βλέπουν να γίνομαι ένας ώριμος άντρας».

Check out Kobe Bryant's walk-off interview following his 81-point game. #KB20https://t.co/6goBvyp2vp

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 Ιανουαρίου 2016