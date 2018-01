Ο Ντινγουίντι ήταν αυτός που έκρινε το ματς των Νετς με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ.

Δείτε το καθοριστικό καλάθι που σημείωσε χαρίζοντας στην ομάδα του Μπρούκλιν τη νίκη.

.@SDinwiddie_25 is CLUTCH in January! Relive each of his three go-ahead buckets in the final seconds since the new year.#WeGoHard pic.twitter.com/Q3lXl4Mfi5

— NBA (@NBA) January 22, 2018