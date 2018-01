Οι Τζος Χαρτ και Τζόρνταν Κλάρκσον αποτύπωσαν την... επιτομή της ομαδικής δουλειάς στην άμυνα, αφού κατάφεραν να φιλοδωρήσουν τον παίκτη των Νικς από μία τάπα!

Αρχικά ο Χαρτ αλλοίωσε την προσπάθεια του Χάρνταγουεϊ για να έρθει ο Κλάρκσον να του δώσει τη... χαριστική βολή!

Δείτε τι έγινε!

Josh Hart and Jordan Clarkson team up for the transition block!#LakeShow

— NBA (@NBA) 21 Ιανουαρίου 2018