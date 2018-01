Εκπληκτικός ήταν ο Λου Ουίλιαμς απέναντι στους Τζαζ.

Ο γκαρντ των Κλίπερς σημείωσε 31 πόντους, αλλά αυτό που έκανα εντύπωση είναι οι 10 φορές που έκλεψε την μπάλα.

Τα 10 κλεψίματα του αποτελούν franchise record για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Lou Williams posts 31 PTS and a franchise-high 10 STL for the @LAClippers!#ItTakesEverything pic.twitter.com/cvxlf6yzon

— NBA (@NBA) 21 Ιανουαρίου 2018