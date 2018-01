Ο εκρηκτικός γκαρντ της Οκλαχόμα έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Καβς και δείχνει να το... απολαμβάνει.

Westbrook is EVERYWHERE!#TripleDoubleWatch

He has 14 PTS, 8 AST, 5 REB already in the first half on #NBAonABC! pic.twitter.com/5FtxGBvveV

— NBA (@NBA) 20 Ιανουαρίου 2018