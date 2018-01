Πολλές φορές οι παίκτες του ΝΒΑ το... ρίχνουν στο χορό, πριν από μία αναμέτρηση.

Κάτι τέτοιο συνηθίζει να κάνει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έδωσε... ρέστα και πριν την αναμέτρηση με τους Θάντερ.

In case you had any doubt that #LeBronJames is ready to make #NBA history today ... #StriveForGreatness pic.twitter.com/hBSZgdo5k6

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 20 Ιανουαρίου 2018