Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ βγήκε για κάποια σουτ στο γήπεδο των Κλίβελαντ κι αποδείχθηκε πως νιώθει καλά.

Ο γκαρντ των Θάντερ ευστόχησε σε 6/6 τρίποντα από πολλές διαφορετικές θέσεις και έφυγε πίσω για τα αποδυτήρια.

Russell Westbrook hits the floor to warm up for today's @OKCThunder action!

: #AllForOne x #ThunderUp

: 3:30pm/et

: #NBAonABC pic.twitter.com/JvQ4MdTx0z

— NBA (@NBA) 20 Ιανουαρίου 2018