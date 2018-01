Off για δύο ματς ο Αντετοκούνμπο! (pic)

Ο ηγέτης των «ελαφιών» θα είναι off λόγω του γνωστού προβλήματος στο δεξί γόνατο, που τον ταλαιπωρεί από το καλοκαίρι.

Giannis Antetokounmpo To Miss Next Two Games » https://t.co/7mWUkLwbFC pic.twitter.com/6V8YNKYOOC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Ιανουαρίου 2018