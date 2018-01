Ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους ο Γιάννης! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε δεύτερος σε ψήφους σε όλο το ΝΒΑ και θα βρίσκεται στο Αll Star Game ως starter, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι ο μόνος που τον ξεπέρασε.

Ο Greek Freak λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επέλεξε να πει το δικό του ευχαριστώ στους Έλληνες φιλάθλους που τον ψήφισαν και γενικότερα σε όσους τον έστειλαν στο All Star Game.

Αναλυτικά όσα δήλωσε : «Είμαι χαρούμενος. Πρώτα από όλα τους ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν, ειδικά τους φιλάθλους. Είναι σκληρή δουλειά που ανταμείβεται, δεύτερη σερί χρονιά. Απλώς θέλω ο κόσμος να καταλάβει πόσο δουλεύω και πόσα δίνω για την ομάδα σε καθημερινή βάση.

Πάντα θέλω να γίνομαι καλύτερος. Ξέρω ότι μπορώ να γίνω πολύ καλύτερος από ότι είμαι σήμερα. Μάλιστα σε 3-5 χρόνια θα είμαι δέκα φορές καλύτερος, οπότε πρέπει να συνεχίσω να προσπαθώ. Μάλιστα από εμένα μπορεί να παραδειγματιστεί και η ομάδα έτσι ώστε να δουλεύουμε συνεχώς και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το ποια ομάδα θα προτιμούσε να τον επιλέξει ανέφερε: «Βασικά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να μην με διαλέξουν τελευταίο. Αλλά θα έχει πλάκα σε όποια ομάδα και να είμαι».

Για τα συναισθήματά του : «Είναι κάτι τρελό για μένα, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που με ψήφισαν, τους φιλάθλους του Μιλγουόκι, τους Μπακς... κάθε μέρα έβλεπα tweets για μένα, τους Έλληνες φιλάθλους και όλους όσοι με στήριξαν».

"I want to thank everybody that voted for me. Especially the fans! It's just hard work that paid off." - @Giannis_An34 on being voted to @NBAAllStar pic.twitter.com/ii7vBCvR2w

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 Ιανουαρίου 2018