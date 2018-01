Σε αναπηρική καρέκλα αποχώρησε ο Μπελ! (vid)

Ο Μπελ ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Ουόριορς, αλλά ήταν τρομερά άτυχος στο παιχνίδι κόντρα στους Μπουλς.

Στην πρώτη άμυνα του παιχνιδιού βρέθηκε στο παρκέ και χτύπησε τον αστράγαλο του και χρειάστηκε να βγει από το παιχνίδι σε αναπηρικό καρότσι. Ο ίδιος δήλωσε, μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι ένοιωσε έναν έντονο πόνο και αμέσως πίστεψε ότι τον είχε σπάσει.

Τελικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και η μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος.

Ugh. Jordan Bell down after a huge Robin Lopez dunk. Had to leave the game in a wheelchair... pic.twitter.com/kpKuwozMpB

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 18 Ιανουαρίου 2018