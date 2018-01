O Ντομινίκ αποθέωσε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (vid)

Ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ και του Παναθηναϊκού, μίλησε για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ λέγοντας ότι «έχει αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του και προσπαθεί να κάνει κάτι για τους Χοκς. Είχε περιορισμένο χρόνο μέχρι τώρα, αλλά πλέον παίρνει λεπτά συμμετοχής στο τέλος. Δείχνει να προσαρμόζεται και να μπαίνει στην ομάδα».

Επίσης, ο «Ζόιντ» είπε πως «κινείται πολύ καλά χωρίς τη μπάλα και δεν διστάζει να πάρει τα σουτ από το τρίποντο. Άλλωστε αυτό ακριβώς θέλεις από τον σουτέρ σου. Και αυτό είναι κάτι που έρχεται μέρα με τη μέρα με τον ίδιο να αποκτάει περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Και κατέληξε: «Αυτό που δείχνει στον προπονητή του είναι ότι μπορεί να παίξει. Πραγματικά παίζει πολύ καλά και ο ίδιος ξέρει ότι δεν θέλει να απογοητεύσει τον προπονητή του...»

Tyler Dorsey (@TDORSEY_1) has made the most of his recent rise into the rotation, as @BobRathbunTV and @DWilkins21 discuss. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/FzwdXPhJWs

— FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 18 Ιανουαρίου 2018