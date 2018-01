Έξαλλος ο Λι με την τεχνική ποινή που... έκοψε την «αντεπίθεση» των Νικς! (vids)

Ο έμπειρος γκαρντ των Νικς, Κόρτνεϊ Λι, έγινε έξαλλος με την τεχνική ποινή που πήρε στον αγώνα κόντρα στους Γκρίζλις και ζήτησε σε πολύ έντονο ύφος τον λόγο από τους διαιτητές.

Τον λόγο τον εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα, αφού πίστευε ότι ήταν άδικη και αν τελικά δίνονταν θα έπρεπε να δίνονταν και στους δύο.

Στο σημείο που δόθηκε για trash talking, οι Νικς προσπαθούσαν να γυρίσουν το ματς κόντρα στις «Αρκούδες» και αυτό το σφύριγμα ήταν η χαριστική βολή.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Λι έγινε έξαλλος με τους διαιτητές, ενώ μετά έδωσε εξηγήσεις σε πολύ πιο ήρεμο τόνο εξηγώντας ότι αφού δόθηκε για τον διάλογο που είχε με τον Μπρουκς θα έπρεπε να δοθεί και στους δύο.

Courtney Lee yelling at the officials after the game ended pic.twitter.com/IEeHlnSZcK

— The Knicks Wall (@TheKnicksWall) 18 Ιανουαρίου 2018