Ο παίκτης των Μπουλς ύστερα από ένα κάρφωμα δεν μπόρεσε να κρατήσει ισορροπία στον αέρα με αποτέλεσμα να πέσει με το... πρόσωπο στο παρκέ!

Αποτέλεσμα; Να σπάσει δύο από τα μπροστινά του δόντια!

Και σαν να μην έφτανε αυτό υπέστη και μερική διάσειση.

Δείτε τι έγινε

Brutal scene in Chicago. It looks like Kris Dunn broke a bunch of teeth falling face first to the floor pic.twitter.com/1IgeEdBH2B

