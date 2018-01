Σαρωτικοί ήταν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Ουίζαρντς οι Χόρνετς. Οι... σφήκες κατάφεραν να γράψουν ιστορία, καθώς οι 77 πόντοι που πέτυχαν, είναι οι περισσότεροι που έχουν βάλει σε ένα ημίχρονο, είτε αυτό είναι το πρώτο, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, είτε το δεύτερο.

The Hornets' 77 points are the most in franchise history in any half.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 18, 2018