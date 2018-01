Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημερινά παιχνίδια έλαβε χώρα στο Μιλγουόκι με τους Μπακς να υποδέχονται τους Χιτ. Τα... ελάφια παρά την προσπάθεια δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη, χάνοντας από την ομάδα του Μαϊάμι με 106-101, σε ένα ματς που κρίθηκε στο τέλος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είχε διψήφιο αριθμό σε πόντους και ριμπάουντ, ωστόσο ήταν άστοχος στα δίποντα και με μοναδική βοήθεια τον Μίντλετον, δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του σε μία ακόμα νίκη. Από την άλλη οι Χιτ κερδίζοντας σήμερα έφτασαν το 26-18, έναντι 23-21 των Μπακς.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ουάιτσαϊντ που έφτασε τους 27 πόντους, κατεβάζοντας και 13 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ντράγκιτς και Ολίνικ με 15 και ο Ρίτσαρτσον με 14. Για τα... ελάφια πρώτος σκόρερ ήταν ο Μίντλετον με 25, με τον Γιάνναρο να ακολουθεί με 22, έχοντας επίσης και 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Σνελ είχε 12.

