Ο Μπούκερ συνεχίζει τον δρόμο του προς το... All Star Game; (pic & vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ φαντάζει ασταμάτητος την φετινή σεζόν και κάνει τρομερή χρονιά με την φανέλα των Σανς.

Ο νεαρός στο παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς μέτρησε 43 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στην σεζόν που ξεπερνά το φράγμα των 40 πόντων.

Ο 21χρονος γκαρντ μέχρι τώρα μετά 25.2 πόντους κατά μέσο όρο, 4.6 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ, όντας σε εξαιρετική κατάσταση και δημιουργώντας συζήτηση γύρω από το όνομα του, κυρίως για το αν θα πρέπει να είναι στο επερχόμενο All Satr Game.

.@DevinBook records his second 40+ game of the season against the Trail Blazers!

43 PTS | 6 REB | 8 AST pic.twitter.com/QKQfR8651O

— NBA TV (@NBATV) 17 Ιανουαρίου 2018