Μπιέλιτσα: «Δεν ξέρω γιατί... αφηνίασε ο Αφλάλο» (vid)

Μια σκηνή που η αλήθεια είναι έχουμε καιρό να δούμε είχε στο παιχνίδι των Μάτζικ με τους Γουλβς. Ο Αφλάλο και ο Μπιέλιτσα άρχισαν τις μπουνιές και όπως είναι φυσικό αποβλήθηκαν από το παιχνίδια.

Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που έγινε όλο αυτό δεν είναι προφανής από το βίντεο, ενώ ο Μπιέλιτσα θέλησε να δώσει την δική του εξήγηση για το γεγονός.

«Δεν θέλω να είμαι το θύμα εδώ, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά μου έριξε μπουνιά και εγώ αρχικά προσπάθησα να προστατεύσω τον εαυτό μου και να τον ηρεμήσω γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

Δεν ξέρω τι τρέχει με τον τύπο, αλλά σε εκείνο το σημείο έπρεπε να προστατέψω τον εαυτό μου και την οικογένεια μου».

Nemanja Bjelica : 2 points & 1 rebound in 5 minutes off the bench

Arron Afflalo : 0 points on 0-2 shooting in 5 minutes off the bench (Both players got ejected for fighting) pic.twitter.com/ZKtAenBzUl

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) 17 Ιανουαρίου 2018