Ο Πιρς «έριξε άκυρο» στο video για τον Αζάια Τόμας! (pics)

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί μεταξύ Πολ Πιρς και Αζάια Τόμας με αφορμή την βράβευση και των δύο στις 11 Φεβρουαρίου.

Ο παίκτης των Καβαλίερς δεν έπαιξε στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, οπότε οι Σέλτικς αποφάσισαν να τον τιμήσουν με ένα βίντεο στις 11 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την απόσυρση της φανέλας, με τον Νο.34, του Πιρς.

«Το άφησαν να γίνει γιατί νοιώθουν ένοχοι με τον τρόπο που έγινε η ανταλλαγή με το Κλίβελαντ. Είναι ένοχοι. Αυτό είναι».

Και συνέχισε:

«Στις 11 Φεβρουαρίου, την βραδιά που αποσύρεται η φανέλα μου, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κοιτάξω στον ουρανό του Jumbotron και να δω highlights του Αζάια Τόμας».

Εν τω μεταξύ και ο Ρόντο είχε προλάβει να δηλώσει την αντίθεση του με το να τιμηθεί ο Τόμας από τους Σέλτικς.

«Τι έχει κάνει o Τόμας;»

Όλο αυτό προσπάθησαν να το λύσουν οι Σέλτικς λέγοντας πως θα ήταν μόνο για κάποια λεπτά το βίντεο και η υπόλοιπη βραδιά θα άνηκε στον Πιρς, αλλά μετά από τις αντιδράσεις φαίνεται πως το θέμα έγινε πιο μεγάλο.

Πάντως την λύση ήρθε να δώσει ο ίδιος ο Τόμας που αρνήθηκε από μόνος του και ζήτησε η βραδιά να αφιερωθεί στον Πιρς.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σέλτικς για την ευγενική πρόθεση τους να με τιμήσουν για την τριετή προσφορά μου στην ομάδα, μέσω ενός βίντεο στις 11 Φεβρουαρίου.

Αλλά από τη στιγμή που αυτή η κίνηση έρχεται σε σύγκρουση με τη βραδιά του Πολ Πιρς, ζητάω από τους Σέλτικς να δώσουν όλη τους την προσοχή στο Νο.34.

Ανυπομονώ να επιστρέψω στη Βοστόνη και να συναντήσω όλους αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους που θα θυμάμαι για πάντα, για την αγάπη και την μεγάλη τους στήριξη τα προηγούμενα χρόνια».

I'd like to thank the Celtics for their gracious offer to play a video tribute on Feb 11th celebrating my 3yrs in Boston. But since it appears this has caused some controversy w/ Paul Pierce's night I'd ask the Celtics instead to focus all of their attention on #34's career.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 17 Ιανουαρίου 2018