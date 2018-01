Έγραψε ιστορία ο Μάρκανεν, ξεπέρασε και τον Κάρι! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

Η επίδοσή του αφορά τα τρίποντα και μάλιστα ήταν καλύτερη του Στεφ Κάρι!

Συγκεκριμένα έγινε ο παίκτης που έφτασε πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία του ΝΒΑ τα 100 τρίποντα!

Ο Φινλανδός rookie το κατάφερε σε 41 ματς, ενώ ο Κάρι το είχε καταφέρει σε 58 παιχνίδια!

Lauri Markkanen hit 100 3-pt FG faster than anyone in NBA history. How does he stack up against other notable players? pic.twitter.com/vUyb7zsHmN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Ιανουαρίου 2018