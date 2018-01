Τα ρεκόρ των Ουόριορς μετά τους Καβαλίερς! (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Συγκεκριμένα, οι Ουόριορς έγιναν η 3η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει κερδίσει τα 20 από τα 23 πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οι άλλες δύο ήταν οι Λος Άντζελες Λέικερς (21-2 το 1971-72) και οι Μπόστον Σέλτικς (20-3 το 1964-65).

Επιπλέον μέτρησαν για 147η φορά 30 ή περισσότερες ασίστ με προπονητή τον Στιβ Κερ,

On Monday, the Warriors recorded their 147th 30-assist game under head coach Steve Kerr.

That's 3 times as many as the next-closest team, the Hawks, who have 49 such games since the start of the 2014-15 season. pic.twitter.com/5BJWEeHezz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Ιανουαρίου 2018