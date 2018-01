Χωρίς... ζεστό νερό τα αποδυτήρια των Ουόριορς στο Κλίβελαντ! (pics)

Παίξε νόμιμα στο Ολυμπιακός - Μακάμπι Τ.Α. και η Sportingbet.gr σε ανταμείβει*, ακόμα κι αν χάσεις! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Οι παίκτες των πρωταθλητών δεν μπόρεσαν να χαρούν με την ψυχή τους το «διπλό» στο Κλίβελαντ, αφού αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο με παγωμένο νερό.

Παρόλα αυτά δεν φάνηκε να χάνουν το χιούμορ τους, με τον Ντουράντ να τρολάρει τον Τζέιμς φωνάζοντας πολύ δυνατά: «Πρέπει να κάνουν κάτι με το νερό. Φωνάξτε τον ΛεΜπρόν να το φτιάξει!»

Golden State players complaining because the locker room showers don’t have any hot water. Players are coming out shivering.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 16 Ιανουαρίου 2018