Οι παίκτες των Ρόκετς έκαναν «ντου» στα αποδυτήρια των Κλίπερς για τον Γκρίφιν! (pics)

Αν μη τι άλλο δεν είναι κάτι που το βλέπουμε να συμβαίνει στο ΝΒΑ, αλλά οι παίκτες των Ρόκετς και πιο συγκεκριμένα οι Τζέραλντ Γκριν, Τρέβορ Αρίζα, Κρις Πολ και Τζέιμς Χάρντεν θέλησαν να κάνουν ντου στα αποδυτήρια των Κλίπερς.

Αφορμή αποτέλεσε η συμπεριφορά του Μπλέικ Γκρίφιν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος δεν δίστασε να λογομαχήσει και παραλίγο να έρθει στα χέρια με τον πρώην συμπαίκτη του, Κρις Πολ!

Ο Αντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε το «ντου» που έκαναν οι παίκτες των Ρόκετς στα αποδυτήρια των Κλίπερς, με τον Πολ να... ξέρει και όλες τις μυστικές εισόδους μετά την θητεία του στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Houston Rockets’ players James Harden, Trevor Ariza and Gerald Green pushed into Clippers locker room post-game looking to confront Austin Rivers, league sources tell ESPN. Security escorted Rockets out before anything turned physical.

Rockets players were clamoring for Blake Griffin too, league sources said. Chris Paul also entered with other Rockers players through a backstory that connects team dressing rooms. https://t.co/BRgyHe1WgL

Sources: As the four Rockets marched through the back hallway into the Clippers locker room, center Clint Capela knocked on the front door of Clippers entrance. Someone opened door, saw him standing there -- and shut it on him.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 Ιανουαρίου 2018