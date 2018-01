Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσα να ήμουν παίκτης του football» (vid)

«Πήγα πρώτος στην μπάλα, είδα τον Κρις να τρέχει, ήξερα ότι θα ήταν πίσω μου και έτσι προσπάθησα να του δώσω τη μπάλα όσο πιο γρήγορα μπορούσα» ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την απίστευτη πάσα του στο παιχνίδι με τους Ουίζαρντς.

Μάλιστα δεν έκρυψε χαμογελώντας ότι «θα μπορούσα να ήμουν και παίκτης του football».

Επιπλέον τον αποθέωσε ο Τζέισον Κιντ, ο οποίος είπε ότι «ήταν ένα απίστευτο play από έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο»,

"I probably could be a football player...what is that? A pitcher?" - @Giannis_An34 on his football pass to @Khris22m pic.twitter.com/y7GykywrEi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Ιανουαρίου 2018