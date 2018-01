Εκπληκτικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Ουίζαρντς.

Ο Greek Freak κατάφερε να κάνει ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ, αφού μάζεψε 20 και ξεπέρασε τα 17 που είχε κοντρα στους Μάβερικς τον Νοέμβρη του 2017.

Δεν σταματάει να μας εντυπωσιάζει ο Γιάνναρος

Giannis Antetokounmpo grabbed a career-high 20 rebounds in addition to 27 points and 6 assists in the win against the Wizards. #NBA pic.twitter.com/QOKEbqAySh

— ProCity Hoops™ (@ProCityHoops) 15 Ιανουαρίου 2018