Δύσκολα μαρκάρεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αυτό κατάλαβε ο Μόρις στο ματς των Μπακς με τους Ουίζαρντς, αφού ο Greek Freak τον πέρασε με ευκολία και πέτυχε 2 εύκολους πόντους.

Απολαύστε την προσπάθεια του Γιάνναρου

Giannis dances to his spot for the lay-in!#FearTheDeer

— NBA (@NBA) 15 Ιανουαρίου 2018