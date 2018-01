Παραξένεψε με το σουτ του ο Φουλτζ (vid)

Ο Μαρκέλ Φουλτζ βρίσκεται εκτός παρκέ, μετά τον τραυματισμό στον ώμο του.

Ο rookie των Σίξερς εθεάθη να κάνει προπόνηση και δημιούργησε απορίες ο τρόπος που σούταρε.

Πάντως, ο προπονητής του ρωτήθηκε για το αν πρέπει να φτάσει στο 100% για να επιστρέψει στο παρκέ, και απάντησε πως αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι να μάθει να σουτάρει.

Brett Brown was asked if Markelle Fultz needed to be 100 percent physically to return to the court. His immediate response: “I think what he needs to be is able to shoot a basketball.”

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 14 Ιανουαρίου 2018