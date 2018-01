«Μαγικό» πρώτο ημίχρονο με ρεκόρ για Ουόριορς! (pic)

Μαγικό πρώτο ημίχρονο επιθετικά έκαναν οι Ουόριορς κόντρα στους Ράπτορς.

Οι πρωταθλητές έβαλαν 81 πόντους στο ματς και αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση τους στο ημίχρονο εδώ και 25 χρόνια στα εκτός έδρας.

Επίσης στα πρώτα 24 λεπτά του ματς είχαν 22 ασίστ και μόλις ένα λάθος,

The Warriors just dropped 81 points in the first half, their most in a first half on the road in the last 25 seasons.

Not pictured: 22 assists to 1 turnover. pic.twitter.com/tY5ZurDjpB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 14 Ιανουαρίου 2018