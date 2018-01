Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς εξέφρασε την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση στον προπονητή της ομάδας μετά τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter εξήγησε ότι ο «ο Λιουκ Ουόλτον έχει κάνει τους Λέικερς και παίζουν το καλύτερο μπάσκετ μέχρι σήμερα στη σεζόν».

Coach Luke Walton has the @Lakers playing some of their best basketball of the season right now.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 13 Ιανουαρίου 2018