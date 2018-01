Στιγμές γέλιου πρόσφερε στον πάγκο των Ουόριορς ο Ιμπάκα. Ο άσος των Ράπτορς πήγε να πάρει φάουλ, πέφτοντας εντυπωσιακά, σε εύστοχο σουτ του Τόμπσον.

Αυτό ήταν κι η αφορμή γα να ξεκαρδιστεί στα γέλια ο Κάρι κι η παρέα του να πέσει από τον πάγκο.

Δείτε το... τρελό περιστατικό:

The Warriors’ bench’s reaction to this Ibaka flop (via @ESPNNBA) pic.twitter.com/BIYccYc5UO

— SLAM Magazine (@SLAMonline) January 14, 2018