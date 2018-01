Οι Χόρντετς υποδέχονται στη Σάρλοτ τους Θάντερ.

Εκεί, το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 59-55.

Ο Χάουαρντ είναι αυτός που έχει τραβήξει τα βλέμματα - κυρίως με τρεις τάπες του.

Δείτε αυτή στον Αμπρίνες:

Dwight Howard gets up for the denial!

He has 3 BLK in the first half.#BuzzCity pic.twitter.com/xYYElXVnBz

— NBA (@NBA) January 13, 2018